El ingenio Ñuñorco terminó la molienda y fue el primero de Tucumán en cerrar la zafra 2026

El ingenio Ñuñorco, ubicado en Monteros, finalizó este martes 10 de noviembre sus operaciones de molienda correspondientes a la zafra 2026 y se convirtió en el primero de Tucumán en concluir la campaña azucarera.

La información fue comunicada por el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), en un contexto en el que la actividad sucroalcoholera comienza a transitar su etapa final en el Noroeste argentino.

De los 14 ingenios que se encontraban en actividad en la provincia, el establecimiento monterizo fue el primero en completar el proceso de molienda de caña de azúcar. En tanto, en Jujuy las fábricas ya dieron por concluida tanto la cosecha como la molienda.

De acuerdo con los datos suministrados por el IPAAT, el acumulado nacional de caña molida alcanza las 24,5 millones de toneladas.

Los resultados definitivos de producción de cada establecimiento se conocerán una vez que las empresas completen los respectivos procesos de cierre y liquidación de fábrica.

Con la finalización de las tareas en Ñuñorco, Monteros registra el primer cierre de molienda de la provincia en una campaña que comienza a despedirse y cuyos números finales permitirán dimensionar el desempeño de la actividad azucarera durante 2026.