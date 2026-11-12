Últimas 48 horas de calor y alerta meteorológica en Monteros



Este jueves 12 de noviembre se presenta con calor y tiempo inestable en Monteros. Según el pronóstico oficial del día, actualizado a las 06:14 horas, la mínima será de 21 grados y la máxima llegará a 36 grados.

A la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitación de 0 a 10 por ciento. A la tarde se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de 10 a 40 por ciento, y la misma condición se mantendrá durante la noche, también con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación de 10 a 40 por ciento.

Estas serán las últimas 48 horas de calor intenso, ya que el viernes 13 mantendrá las mismas características, con una máxima de 36 grados y una mínima de 23 grados, con cielo nublado y probabilidad de tormentas de 10 a 40 por ciento a la tarde.

A partir del sábado 14 llegará un leve descenso, con una máxima de 31 grados y una mínima de 24 grados, pero con tormentas durante todo el día, y el domingo 15 cerrará la semana con un marcado descenso, con una máxima de 26 grados y una mínima de 20 grados, con lluvias y tormentas durante toda la jornada.

Ante la alerta meteorológica vigente, se recomienda a los vecinos estar atentos a los avisos oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y tomar precauciones por el calor extremo, como hidratarse y evitar la exposición al sol en las horas de mayor temperatura.