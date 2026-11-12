jueves 12 de noviembre de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1570Blue: $1565Bolsa: $1573.8CCL: $1668.4Mayorista: $1545.5Cripto: $1665.31Tarjeta: $2041
12 Nov 2026

Dolor mundo artístico por el fallecimiento del querido humorista Agapito

El humor tucumano está de luto por la muerte de Agapito, un querido artista que se ganó el cariño del público gracias a su voz, su alegría y su particular manera de hacer reír.

La noticia de su fallecimiento generó tristeza entre quienes lo conocieron y disfrutaron de sus presentaciones. A través de la música y el humor, Agapito se convirtió en una figura recordada de la cultura popular tucumana.

Sus restos son velados en la empresa Flores, ubicada en pasaje Padilla, hasta las 21 de este miércoles 11 de noviembre.

La despedida continuará el jueves 12 de noviembre, de 9 a 14 horas, para que familiares, amigos y allegados puedan darle el último adiós.

Con su voz inconfundible y su forma de transmitir alegría, Agapito dejó recuerdos entre quienes siguieron su trayectoria. Su partida representa una pérdida para el humor y la cultura popular de Tucumán.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

La Academia Aéreo Teatral de Monteros tuvo un año de grandes logros y reconocimientos en el Azul Fest

Acusaron a una mujer por provocar lesiones graves en un accidente de tránsito en el B° Belgrano

Subsidio de la luz: requisitos, documentación y dónde inscribirse para la Tarifa Social de EDET

Dolor mundo artístico por el fallecimiento del querido humorista Agapito

Alerta amarilla por calor en Tucumán: entre las 11 y las 16 se registrarán las temperaturas más altas del día

Noviembre tiene un feriado más