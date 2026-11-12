Dolor mundo artístico por el fallecimiento del querido humorista Agapito

La noticia de su fallecimiento generó tristeza entre quienes lo conocieron y disfrutaron de sus presentaciones. A través de la música y el humor, Agapito se convirtió en una figura recordada de la cultura popular tucumana.

Sus restos son velados en la empresa Flores, ubicada en pasaje Padilla, hasta las 21 de este miércoles 11 de noviembre.

La despedida continuará el jueves 12 de noviembre, de 9 a 14 horas, para que familiares, amigos y allegados puedan darle el último adiós.

Con su voz inconfundible y su forma de transmitir alegría, Agapito dejó recuerdos entre quienes siguieron su trayectoria. Su partida representa una pérdida para el humor y la cultura popular de Tucumán.