Subsidio de la luz: requisitos, documentación y dónde inscribirse para la Tarifa Social de EDET
La Municipalidad de Monteros informó los requisitos necesarios para acceder al Subsidio de la luz, en el marco de la Tarifa Social de EDET, y confirmó que las inscripciones pueden realizarse en la Secretaría de Desarrollo Social y Salud.
Para acceder al beneficio, como requisitos previos se exige no tener deuda con EDET y no tener irregularidades en el suministro. Además, se evalúan los ingresos, que deben ser menores al de tres canastas básicas, el patrimonio en cuanto a viviendas y los autos, en el caso de que sean menores de tres años.
La documentación necesaria incluye el DNI vigente, para la identificación del solicitante, el CUIL, para identificar a los integrantes mayores de 18 años, y la factura de EDET, para obtener el número de cliente y el número de medidor. También se debe presentar un correo electrónico para recibir notificaciones, los datos del domicilio para identificar la vivienda y el suministro, y la información de ingresos para declarar los ingresos del grupo familiar.
Las inscripciones se realizan en la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, ubicada en Lucas Córdoba 217 en Monteros, de 8 a 13 horas. Desde el área aclararon que no es necesario que el titular de la factura sea quien complete el formulario, pero se deben declarar bien los datos del suministro y del hogar para que el trámite pueda avanzar correctamente.