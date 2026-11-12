jueves 12 de noviembre de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1570Blue: $1565Bolsa: $1573.8CCL: $1668.4Mayorista: $1545.5Cripto: $1665.31Tarjeta: $2041
12 Nov 2026

Subsidio de la luz: requisitos, documentación y dónde inscribirse para la Tarifa Social de EDET

La Municipalidad de Monteros informó los requisitos necesarios para acceder al Subsidio de la luz, en el marco de la Tarifa Social de EDET, y confirmó que las inscripciones pueden realizarse en la Secretaría de Desarrollo Social y Salud.

Para acceder al beneficio, como requisitos previos se exige no tener deuda con EDET y no tener irregularidades en el suministro. Además, se evalúan los ingresos, que deben ser menores al de tres canastas básicas, el patrimonio en cuanto a viviendas y los autos, en el caso de que sean menores de tres años.

La documentación necesaria incluye el DNI vigente, para la identificación del solicitante, el CUIL, para identificar a los integrantes mayores de 18 años, y la factura de EDET, para obtener el número de cliente y el número de medidor. También se debe presentar un correo electrónico para recibir notificaciones, los datos del domicilio para identificar la vivienda y el suministro, y la información de ingresos para declarar los ingresos del grupo familiar.

Las inscripciones se realizan en la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, ubicada en Lucas Córdoba 217 en Monteros, de 8 a 13 horas. Desde el área aclararon que no es necesario que el titular de la factura sea quien complete el formulario, pero se deben declarar bien los datos del suministro y del hogar para que el trámite pueda avanzar correctamente.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

La Academia Aéreo Teatral de Monteros tuvo un año de grandes logros y reconocimientos en el Azul Fest

Acusaron a una mujer por provocar lesiones graves en un accidente de tránsito en el B° Belgrano

Subsidio de la luz: requisitos, documentación y dónde inscribirse para la Tarifa Social de EDET

Dolor mundo artístico por el fallecimiento del querido humorista Agapito

Alerta amarilla por calor en Tucumán: entre las 11 y las 16 se registrarán las temperaturas más altas del día

Noviembre tiene un feriado más