Subsidio de la luz: requisitos, documentación y dónde inscribirse para la Tarifa Social de EDET

Para acceder al beneficio, como requisitos previos se exige no tener deuda con EDET y no tener irregularidades en el suministro. Además, se evalúan los ingresos, que deben ser menores al de tres canastas básicas, el patrimonio en cuanto a viviendas y los autos, en el caso de que sean menores de tres años.

La documentación necesaria incluye el DNI vigente, para la identificación del solicitante, el CUIL, para identificar a los integrantes mayores de 18 años, y la factura de EDET, para obtener el número de cliente y el número de medidor. También se debe presentar un correo electrónico para recibir notificaciones, los datos del domicilio para identificar la vivienda y el suministro, y la información de ingresos para declarar los ingresos del grupo familiar.

Las inscripciones se realizan en la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, ubicada en Lucas Córdoba 217 en Monteros, de 8 a 13 horas. Desde el área aclararon que no es necesario que el titular de la factura sea quien complete el formulario, pero se deben declarar bien los datos del suministro y del hogar para que el trámite pueda avanzar correctamente.