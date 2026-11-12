Acusaron a una mujer por provocar lesiones graves en un accidente de tránsito en el B° Belgrano

Una mujer fue acusada formalmente por el delito de lesiones graves culposas en calidad de autora, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Belgrano de Monteros. La audiencia se realizó este miércoles 11 de noviembre, con la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos contra la Propiedad y contra la Integridad Física.

La investigación está a cargo de la fiscal subrogante Mariana Rivadeneira, mientras que el auxiliar de fiscal César Larry intervino durante la audiencia y sostuvo la acusación ante el juzgado correspondiente.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2025, sobre calle Manuel Vaquera al 1000. En ese momento, la mujer se encontraba estacionada dentro de su vehículo y habría abierto la puerta del rodado sin verificar previamente la circulación.

Por detrás avanzaba la víctima, que impactó contra la puerta y cayó pesadamente sobre el pavimento. Como consecuencia del siniestro, sufrió lesiones que le demandaron una inhabilitación física superior a los 30 días.

A partir de los elementos reunidos durante la investigación preparatoria, la Fiscalía formuló cargos contra la conductora bajo la calificación legal provisoria de lesiones graves culposas.

Durante la audiencia, el Ministerio Fiscal solicitó medidas cautelares de menor intensidad para garantizar el normal desarrollo del proceso. El juez interviniente hizo lugar a la totalidad de los planteos y dispuso que la acusada fije domicilio, realice firmas periódicas en el libro de comparendos y tenga prohibido salir de la provincia durante tres meses.

La investigación continuará para avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.