Alerta amarilla por calor en Tucumán: entre las 11 y las 16 se registrarán las temperaturas más altas del día

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor para gran parte de la provincia de Tucumán, ante la previsión de condiciones de calor que pueden tener efectos en la salud. Las zonas alcanzadas son Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, y también se encuentran incluidas las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

El nivel amarillo indica un efecto leve a moderado en la salud y advierte que las temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes presentan enfermedades crónicas. Por ese motivo, se recomienda evitar exponer al calor a bebés y ancianos, y la población en general debe resguardarse del calor, sobre todo entre las 11 y las 16, cuando se concentrarán las temperaturas más altas del día.

En ese marco, la jornada comenzó con 21 grados, pero para la tarde se espera que el termómetro ascienda hasta los 36 grados, con una humedad del 74 por ciento. Lejos de dar tregua, las altas temperaturas se intensificarán hacia el viernes, con marcas que oscilarán entre los 23 y los 37 grados, mientras que el alivio llegaría recién el sábado, cuando la llegada de lluvias provoque un leve descenso de la temperatura.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor calor, permanecer en lugares frescos y ventilados, usar ropa liviana y clara, y prestar especial atención a bebés, niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los más vulnerables frente a las altas temperaturas.