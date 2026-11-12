El Gobierno entregó herramientas a cooperativas y firmó convenios con mutuales por más de $161 millones

La Provincia, a través del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM), entregó este jueves maquinarias y equipamientos a 11 proyectos cooperativos de distintos puntos de la provincia y firmó convenios de asistencia financiera con entidades mutualistas. La actividad estuvo encabezada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y contempló una inversión total de $161.693.189,89 destinada al fortalecimiento de cooperativas y mutuales.

Del acto también participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario general de la Gobrenación, Federico Nazur; el titular del IPACyM, Regino Racedo; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva.

En el marco del programa Buen Trabajo, se otorgaron herramientas, maquinarias e insumos productivos por un monto de $131.693.189,89. La iniciativa tuvo como objetivo acompañar el desarrollo de las cooperativas, mejorar sus condiciones de producción y contribuir a la sostenibilidad de los puestos laborales.

El programa constituye una herramienta de la política pública provincial para fortalecer el trabajo generado por las organizaciones cooperativas, mediante asistencia financiera y provisión de equipamiento. La propuesta prioriza a las entidades que atraviesan procesos de consolidación y generan impacto en sus comunidades.

Por otra parte, en el marco de la conmemoración del Mes del Mutualismo, se firmaron convenios de asistencia financiera con entidades mutualistas por un total de $30 millones.

Durante su discurso, Jaldo destacó el trabajo que realizó el IPACyM junto a las organizaciones de la economía social y valoró la decisión de quienes eligieron desarrollar sus actividades mediante el asociativismo. “El IPACyM hace muchos años trabaja conjuntamente con muchas personas que tenían la necesidad y el deseo de emprender y hacerlo dignamente”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que “en estos momentos difíciles, esta es la manera correcta de trabajar, hoy el individualismo no funciona. Por eso celebramos el hecho de que las personas hayan tomado la decisión de formar cooperativas y mutuales”, manifestó.

Jaldo también recordó que "las mutuales existen desde hace muchos años". "Hoy veíamos en un video cómo los primeros inmigrantes que llegaban a la Argentina buscaban una forma de ayudarse, colaborarse, porque venían al país con una pequeña valija, pero necesitaban, de alguna manera subsistir, y ahí empiezan a nacer las primeras asociaciones mutuales", contó.

El Gobernador también convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre los tucumanos. “En Tucumán nos hemos concientizado que lo que no hagamos los tucumanos por Tucumán, nadie va a venir de afuera a hacerlo, por eso tenemos que estar juntos”, afirmó.

Al referirse a la entrega de equipamiento, explicó que los recursos permiten mejorar las condiciones laborales y generar ingresos para las familias que integran las organizaciones. “Hoy estamos entregando equipamiento para hacer la tarea y para humanizar la tarea y les permitimos que se ganen dignamente los recursos para mantener su familia”, señaló.

Por último, ratificó la continuidad de las políticas provinciales de acompañamiento al sector. “Como gobernador de la provincia quiero decirles que, si bien tenemos un país en crisis, problemas que afrontar, este gobierno no va a aflojar en seguir ayudando a los emprendedores, colaborando a las cooperativas y haciendo crecer a las mutuales”, afirmó.

El titular del IPACyM, Regino Racedo, explicó que la jornada incluyó la entrega de equipamiento para distintos emprendimientos productivos y la firma de acuerdos con entidades mutualistas.

“Hicimos entrega de varios proyectos cooperativos productivos. Son 11 proyectos. Hemos entregado un total de más de $130 millones en herramientas. Un esfuerzo grande que hace la provincia para acompañar a las cooperativas y mutuales que sostienen muchos puestos de trabajo todos los días”, expresó.

En ese sentido, precisó: “Además, hemos firmado convenios con mutuales por $30 millones más para apoyar a estas entidades que tienen muchos años en Tucumán y que necesitan siempre el acompañamiento de la Provincia”.

Racedo también agradeció el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo a las organizaciones del sector. “Así que el agradecimiento muy especial al gobernador, que siempre está apoyando al movimiento cooperativo y mutual, y por eso creo que hoy la gente ha respondido masivamente en estar hoy acá”, sostuvo.

Sobre las organizaciones beneficiadas, indicó que pertenecen a distintos departamentos y desarrollan actividades en diferentes rubros. “Las de hoy son cooperativas de varios departamentos de la provincia, tanto del interior como de la capital, y además en distintos rubros, que han podido ver cosas acá que tienen que ver con la construcción, con la gastronomía, con proyectos educativos, distintos rubros. Tenemos la suerte de que las cooperativas están insertas en los distintos quehaceres del trabajo en Tucumán y también diseminadas por toda la provincia”, señaló.

Que dicen los beneficiarios

Tomás Medina, integrante de la cooperativa de trabajo Manzana de Oro, de Banda del Río Salí, agradeció la asistencia y explicó que la organización reúne a 25 familias.

“Estamos muy agradecidos porque nos permite seguir generando puestos de trabajo. Actualmente estamos trabajando en obras. Esto es una gran ayuda. El gobernador siempre está atento y con la gente que trabaja”, expresó.

Medina detalló que la cooperativa recibió equipamiento y maquinaria para la construcción y destacó el acompañamiento del equipo técnico del IPACyM en el proceso de gestión. “Para conseguir esto trabajamos con el equipo técnico del IPACYM. Ellos acompañan en la gestión para que desarrollemos nuestro trabajo en el taller”, señaló.

Por su parte, Natalia Velardez, presidenta de la cooperativa Lomas de Tafí, explicó que la entidad se dedica a la gastronomía y recibió cocinas, hornos, heladeras y panchuqueras para desarrollar su actividad.

“Realizamos comidas, trabajamos vendiéndolas. Nos ayuda mucho la entrega de estos instrumentos. Estamos muy agradecidos con el gobernador Osvaldo Jaldo, su decisión de ayudar a las cooperativas es muy importante porque la situación actual está muy difícil”, manifestó.

La representante explicó que la cooperativa solicitó la asistencia mediante una nota presentada en Casa de Gobierno, debido a las dificultades para afrontar la compra de equipamiento. “Para conseguir esto, presentamos una nota en Casa de Gobierno solicitando ayuda porque no contamos con los fondos para costear, por ejemplo, los hornos industriales”, indicó.

Además, destacó que los integrantes de la organización recibieron capacitaciones sobre el manejo de cooperativas.