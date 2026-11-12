Más de 1.000 bailarines y músicos celebraron el Día de la Tradición en Monteros

Más de 1.000 bailarines y músicos participaron de la 4° Fiesta Provincial de la Tradición en Monteros, en una jornada que convocó a más de veinte academias de danza y folclore de todo el departamento. El centro de la ciudad se convirtió en escenario de una celebración que puso en primer plano las raíces culturales, las costumbres y la identidad monteriza.

El desfile reunió a niños, jóvenes y adultos que, a través de sus coreografías y vestimentas tradicionales, mantuvieron viva la música y las danzas populares. Zambas y chacareras acompañaron el recorrido, mientras vecinos y familias salieron a las calles para compartir una jornada marcada por el folclore y el encuentro.

La celebración también permitió mostrar el crecimiento de esta propuesta cultural, con la participación tanto de academias de amplia trayectoria como de nuevas agrupaciones que se sumaron a la convocatoria.

Durante las actividades, el intendente Francisco “Panchito” Serra destacó la participación de las instituciones y el trabajo de quienes hicieron posible el encuentro. En ese marco, sostuvo que la cultura debe ocupar un lugar central en las políticas públicas y afirmó: “La cultura no se negocia y es una política de Estado”.

La jornada incluyó además el acto oficial por el Día de la Tradición, la inauguración de la remodelación de la plazoleta José Hernández y el tradicional desfile de agrupaciones gauchas.

Por su parte, el legislador monterizo Francisco “Pancho” Serra también destacó la convocatoria y el acompañamiento de la comunidad. “Fue una jornada inolvidable donde más de 1.000 bailarines y músicos llenaron de emoción el centro de la ciudad, rindiendo tributo a nuestras raíces y reafirmando el orgullo de la identidad que nos une”, expresó.

El legislador resaltó además la participación de los vecinos, que coparon las calles con sus vestimentas típicas y compartieron mates en familia, en una celebración donde la música y las danzas tradicionales fueron protagonistas.

La cuarta edición de la Fiesta Provincial de la Tradición dejó una postal de fuerte participación popular y volvió a reunir a distintas generaciones alrededor de las expresiones culturales que forman parte de la identidad de Monteros.