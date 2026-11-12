Monteros Vóley consiguió un sólido triunfo ante Sonder por 3-0

Monteros Vóley consiguió su primera victoria frente a Sonder Rosario al imponerse por 3-0, en un encuentro correspondiente a la fase regular de la SuperLiga Argentina de Voleibol 2026/27. El conjunto dirigido por Leonardo Patti mostró superioridad durante todo el partido y cerró el encuentro con parciales de 25-23, 25-19 y 25-18.

El Naranja comenzó con un primer set muy disputado, que logró resolver por 25-23. En el segundo parcial consiguió establecer mayores diferencias y se impuso por 25-19, mientras que en el tercero mantuvo el control del juego para sellar la victoria por 25-18.

En el plano individual, Maximiliano Geysels fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva de Monteros. También se destacaron Gonzalo Pereyra, con 12 unidades, y Nahuel García, con 6 puntos.

Las estadísticas reflejaron la superioridad del conjunto tucumano en ataque. Monteros consiguió 45 puntos por esa vía, frente a los 33 de Sonder, y registró un 50% de recepción positiva, contra el 48% del equipo rosarino. Además, el Naranja fue más efectivo en el contraataque, con 51% de eficacia frente al 37% de su rival.

El equipo de Leonardo Patti construyó así una victoria en sets corridos, mostrando contundencia ofensiva y un funcionamiento colectivo que le permitió controlar el desarrollo del encuentro.

El próximo compromiso será ante Ciudad Vóley, el local, el sábado desde las 21:00.