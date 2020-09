Bajo el título «Tapar el sol con un dedo» desde la Unión Comercial e Industrial Monteros, presidida por Aldo Mansilla, expresó su malestar y desacuerdo sobre la negativa del Comité de Crisis a la reapertura de los locales gastronómicos, tal como sí lo hizo el gobierno provincial.

Las jurisdicciones tienen la posibilidad de acceder o no cuando trata de una flexibilización y se rige bajo las condiciones sanitarias que se presentan en el momento, como argumento para aceptar o rechazar una ampliación de actividades. Desde UCIM, por su parte, exigen mayor estudio de la situación y fundamentaron su planteo con los siguientes argumentos:

«Es obvio decir que el escenario ideal sería tener nuestros ingresos asegurados y quedarnos en nuestros hogares mientras esta pandemia se va de nuestras vidas, pero todos sabemos que después de cinco meses esta situación es tan ideal como imposible.

El hecho que me motiva a escribir esta carta es la resolución del comité de emergencia municipal que ud. preside, que expresa la negativa a la apertura de los locales gastronómicos y delos gimnasios de nuestra ciudad,en contraposición con lo resuelto por el C.O.E provincial. Ante la misma no puedo hacer otra cosa que plantearme los siguientes interrogantes:

¿Cuánto incidirá en la curva de contagios?

¿Se analizó el impacto económico a estos sectores?

¿En qué estudio y/o análisis cualitativo y cuantitativo se basa la resolución?

Estas preguntas me surgen ya que en su anuncio no hizo alusión al respecto. De no tener los mencionados fundamentos,en mi opinión,estaremos ante un inentendible señalamiento de estas actividades comerciales, de las cuales no he escuchado ninguna medición, estudio, hipótesis, etc; que la relacione con el mil veces mencionado crecimiento de la curva.

O quizás mis conceptos son apresurados y a partir de esta resolución, su gestión emprenderá un férreo control de las conductas sociales (entiéndase reuniones), que según las propias declaraciones de nuestro Gobernadoren los medios provinciales,causan el 95% de los contagios. Entonces esta medida quedará enmarcada en una serie de acciones que seguramente tendrán notable incidencia en la situación que nos toca atravesar.

De no ser así me tomaré la atribución de creer que simplemente es una determinación que intenta calmar los ánimos de una sociedad que condena los hechos de público conocimiento sucedidos en el billar, los que por supuesto deben ser investigados y castigados por la justicia. Pero que además desnudaron las enormes falencias en la tarea de control.

Entonces una vez mas se estará intentando tapar el sol con un dedo.

Ahora bien es mi obligación recordarle que esta decisión tiene un costo tremendo sobre las dos actividades mas afectadas por la cuarentena. Ambas, especialmente la gastronomía, desde su primer cierre en marzo nunca retomaron su actividad a pleno, y ese transcurso los gastronómicos prescindieron de la mitad de su personal. Lo reitero: LA MITAD DE LOS EMPLEADOS GASTRONÓMICOS SE QUEDARON SIN TRABAJO. Sr intendente no estamos en tiempos de “justos por pecadores”. Es hora que ante aquellos que no respetan las normas cumpla con su responsabilidad intransferible de sancionar, pero a los otros, trabajadores dignos, déjelos abrir sus puertas y ganarse su dinero honestamente.

Quizás se pregunta el motivo de una carta abierta. Simplemente se debe a que hemos presentado numerosas notas y propuestas, usando los canales institucionales que corresponden sin ninguna respuesta hasta este momento, y en algunos casos se las entregué en sus propias manos. A saber:

Propuesta para el uso de vía pública por parte de locales gastronómicos

Plan de reactivación comercial post cuarentena

Nota para discutir alternativas a carpas Colón y Belgrano

Protocolos varios

Esta actitud de su gestión se contradice con sus reiterados discursos sobre la importancia de nuestras instituciones, y masaún tratándose de una que ud. supo presidir.

Dada esta situación es que utilizo este medio para exponer mi punto de vista y para reiterarle por enésima oportunidad, nuestra firme intención de participar (como lo hice desde el primer momento) en las acciones que nuestra ciudad requiera para combatir esta pandemia.

Nuestra entidad nunca en su historia se ha mantenido al margen de los hechos trascendentes de nuestra ciudad, y en estos momentos difíciles es cuando aquellos que tenemos responsabilidades institucionales tenemos que estar mas presentes que nunca».