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13 Nov 2026

Inscripción docente en Tucumán: abrió la convocatoria para el Padrón 2027, fechas y cómo anotarse en el SIME

La inscripción y reinscripción docente en Tucumán para el Padrón 2027 abrió este jueves 12 de noviembre de 2026 y cerrará el viernes 27 de noviembre de 2026.

La convocatoria, enmarcada en los Padrones 2027 y la Ley N.º 3.470, es para Educación Secundaria, Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional de Jóvenes y Adultos, y Educación Superior, Especial, Artística y Organismos de Apoyo. El trámite es para interinatos, suplencias y otros concursos, como horas cátedra, cargos y cargos de ascenso de jerarquía.

El trámite se realiza a través del sitio oficial del Ministerio de Educación de Tucumán, ingresando a la plataforma SIME. En ese mismo espacio se encuentran disponibles las resoluciones oficiales por nivel: la Resolución 3034/5 para Secundaria, la Resolución 3033/5 para Técnica y Formación Profesional, y la Resolución 3032/5 para Superior y Artística.

Según la información difundida, la recepción de antecedentes venció el miércoles 11 de noviembre de 2026, el día anterior al inicio de la inscripción, según la Resolución Ministerial N.º 25/5 MEd. Por eso, los docentes deberán verificar en el SIME su situación y la documentación correspondiente antes del cierre del 27 de noviembre.

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