Noche literaria: el monterizo Berni Pintos presenta su primera novela en el Mercado Cultural





La presentación será en el Mercado Cultural de Monteros esta noche a las 20:30, ubicado en Colón y Silvano Bores, donde el autor compartirá con el público su debut en la novela. La invitación es abierta para compartir juntos esta historia, definida como una novela que viaja, emociona y sorprende.

“Amanecer en la nieve”, editada por Hortensio Editor, narra la historia de Tomás Strovic, un joven argentino que llega a la ciudad noruega de Bergen y se ve envuelto en una trama donde el amor, la política y las decisiones personales pueden cambiar su destino. Pero antes de ese encuentro con lo inesperado, hay una partida que es también una huida.

Tomás Strovic sube a un avión para no sentir, para no pensar. La patria ya no es el otro, la patria ya no es lo propio. Hay un desgarro que se vive como un destierro, un desencanto amoroso y político que lo impulsa a dejar el efervescente suelo argentino rumbo a las tierras gélidas de Noruega. La excusa de su huida es Borges.

Al llegar al lado opuesto del mundo, Strovic deambulará por una ciudad lluviosa y gris, donde acontece lo inesperado: se descubre vivo y en esa vitalidad irá creciendo la trama de esta historia. Ese descubrimiento es el punto de partida de una reinvención, de un hombre que, lejos de resignarse a su destino, buscará reconstruirse en otro país, con otros vínculos y con otras decisiones.

Los temas que aborda la novela no parecen casuales. Pueden estar marcados por la propia experiencia del autor, que desde su juventud se vinculó a la vida política local y provincial, con militancia en la agrupación La Cámpora, y siempre próximo a la vida cultural de la ciudad de Monteros. Esa experiencia, puede leerse en la novela, no como un relato de su vida ni como un discurso, sino como una manera de mirar el mundo: un reconocimiento de lo colectivo, de la otredad, con sensibilidad por los vínculos y con la certeza de que las decisiones personales también pueden tener un sentido político.

Victoria Daona define a “Amanecer en la nieve” como una gran obra de su tiempo, que a la vez actualiza muchos de los tópicos de la literatura nacional: la pasión por la realpolitik, origen fundante de la prosa sarmientina; el amor que es un tango y también es un tema de Los Redondos; la amistad entre exiliados que trae reminiscencias de Cortázar. Y un hombre que, lejos de resignarse a su destino, se va a reinventar, porque, como dice la canción de la Bersuit, es argentino.

Así, la novela propone un viaje entre la intimidad y la tensión política, entre el desencanto y la vitalidad, con un protagonista que debe enfrentar lo que deja atrás, lo que encuentra en otro país y las decisiones que marcarán su futuro. Y también, invita a conocer a un autor de Monteros que escribió, dejando entrever un recorrido personal político, cultural e ideológico.