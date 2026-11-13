viernes 13 de noviembre de 2026
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13 Nov 2026

Clima en Tucumán hoy viernes 13 de noviembre: se vienen las tormentas por la tarde


Este viernes 13 de noviembre se presenta con mañana parcialmente nublada y tormentas aisladas a la tarde y a la noche, según el pronóstico para Tucumán.

La mañana comenzó con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitación, con un 0 por ciento, por lo que se espera un inicio de jornada estable y sin lluvias.

Hacia la tarde, el panorama cambiará con la llegada de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento. Esa misma condición se mantendrá durante la noche, también con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento.

Se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo durante la segunda mitad del día y tomar las precauciones habituales ante la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente en los desplazamientos de la tarde y la noche.

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