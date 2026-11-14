Las lluvias registradas durante las últimas horas provocaron derrumbes y deslizamientos de tierra sobre la ruta provincial 307, lo que obligó a interrumpir totalmente la circulación vehicular en dos sectores de la traza, dentro de la jurisdicción de Santa Lucía.

El primer reporte fue recibido por la Comisaría de Santa Lucía a las 8, cuando desde el campamento de Vialidad, informaron sobre un deslizamiento de tierra a la altura del kilómetro 36. Personal del organismo provincial ya se encontraba trabajando en el lugar y estimó que las tareas para restablecer el tránsito demandarían unas cuatro horas.

Ante esta situación, efectivos policiales implementaron un corte total a la altura de Las Mesadas para advertir a los conductores y evitar que avanzaran hacia el sector afectado.

Posteriormente, a las 8.50, y por recomendación de la Dirección Provincial de Vialidad, se dispuso otra interrupción total de la circulación en el kilómetro 13. La medida fue comunicada a través del ingeniero Rubén Carvajal, jefe del Departamento Zonal N.º 4, debido a los derrumbes registrados en esa zona, donde también se desarrollaban trabajos para despejar la ruta.

El comisario Gustavo Héctor Medina de la Cria. De Santa Lucía, informó que hasta el momento (al cierre de la nota) la ruta no habia sido habilitada al transito

Mientras continúan los trabajos de Vialidad, la circulación permanece interrumpida en los sectores afectados. Se recomienda a los conductores evitar dirigirse hacia la zona y respetar las indicaciones del personal que trabaja en los cortes preventivos.