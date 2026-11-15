Después de las intensas tormentas registradas durante la madrugada del sábado, Tucumán tendrá una mejora temporaria de las condiciones meteorológicas.

"Las precipitaciones dejaron acumulados de entre 30 y 70 milímetros en distintos sectores de la provincia, mientras que las ráfagas de viento alcanzaron los 65 kilómetros por hora en algunas zonas.", dijo Cristofer Brito del Observatorio Tucumán del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el reporte meteorológico brindado por Brito, indican que los índices de inestabilidad descendieron considerablemente y el riesgo de nuevas tormentas prácticamente desapareció. Para lo que resta de este sábado podrían registrarse algunas lluvias o lloviznas muy aisladas durante la noche.

Este domingo continuará la tendencia hacia una mejora, aunque no se descarta la presencia de chaparrones dispersos durante la tarde. La temperatura máxima prevista será de 31 grados.

Sin embargo, la estabilidad no se mantendría durante mucho tiempo. Para el lunes por la tarde y la noche volverá a aumentar la probabilidad de tormentas sobre Tucumán, algunas de ellas localmente fuertes.

De esta manera, la provincia tendrá un domingo con condiciones relativamente más estables, antes de un nuevo período de inestabilidad previsto para el comienzo de la próxima semana.