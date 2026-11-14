La ruta provincial 307 quedo habilitada para la circulación vehicular este sábado, luego de los derrumbes y deslizamientos de tierra ocasionados por las intensas lluvias en distintos sectores del camino hacia los Valles.

La Municipalidad de Tafí del Valle confirmó que personal y maquinaria de Vialidad Provincial realizaron tareas de despeje de la calzada tras la caída de material, lo que permitió restablecer el tránsito luego del corte preventivo dispuesto durante la mañana.

A pesar de la habilitación, el jefe de la Comisaría de Santa Lucia, Comisario Gustavo Medina, solicitó a vecinos y turistas circular con precaución, ya que todavía podrían quedar restos de material sobre la calzada y el suelo puede presentar sectores inestables.

Además, los equipos de Vialidad continúan trabajando en la zona, por lo que se recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que permanece en el lugar.

La reapertura permite recuperar la circulación por el único acceso a Tafí del Valle, aunque las condiciones del camino requieren especial atención debido a las lluvias que se registran.