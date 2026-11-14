Habilitaron el tránsito en la ruta 307 tras los derrumbes provocados por las lluvias
Después de varias horas de interrupción por los deslizamientos de tierra registrados en distintos sectores, el paso quedó nuevamente habilitado. Sin embargo, los equipos viales continúan trabajando en la zona y solicitan respetar la señalización.
La ruta provincial 307 quedo habilitada para la circulación vehicular este sábado, luego de los derrumbes y deslizamientos de tierra ocasionados por las intensas lluvias en distintos sectores del camino hacia los Valles.
La Municipalidad de Tafí del Valle confirmó que personal y maquinaria de Vialidad Provincial realizaron tareas de despeje de la calzada tras la caída de material, lo que permitió restablecer el tránsito luego del corte preventivo dispuesto durante la mañana.
A pesar de la habilitación, el jefe de la Comisaría de Santa Lucia, Comisario Gustavo Medina, solicitó a vecinos y turistas circular con precaución, ya que todavía podrían quedar restos de material sobre la calzada y el suelo puede presentar sectores inestables.
Además, los equipos de Vialidad continúan trabajando en la zona, por lo que se recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que permanece en el lugar.
La reapertura permite recuperar la circulación por el único acceso a Tafí del Valle, aunque las condiciones del camino requieren especial atención debido a las lluvias que se registran.