el monterizo Alejandro Moreno, ganador de la Trepada al Indio, tuvo una sobresaliente actuación en los 21 kilómetros, donde también finalizó tercero en la general. Su tiempo fue de 1:17:53, en una competencia que reunió a corredores de distintos puntos de la región, además también fue tercero en su categoría

La clasificación general masculina de los 21K quedó en manos de Aarón Quiroga, mientras que entre las mujeres la ganadora fue Ivana Herrera Lotto, representante de Santiago del Estero.

En los 10 kilómetros también hubo una importante presencia monteriza y varios resultados destacados. Luis Burgos Cruz registró un tiempo de 37 minutos y 40 segundos, con el puesto 11 en la general y el segundo lugar en la categoría de 40 a 44 años.

Ivana Gramajo completó el recorrido en 43:02 y consiguió el cuarto puesto de la clasificación general femenina, además del primer lugar en la categoría de 45 a 49 años. Johana Gramajo, por su parte, marcó 47:12 y obtuvo el tercer puesto en la categoría de 40 a 44 años.

También se destacaron Verónica Serrano, quien cruzó la meta en 50:14 y ganó la categoría de 50 a 54 años, y María Eugenia Delgado, que completó la distancia en 1 hora y 5 minutos y alcanzó el segundo puesto en la categoría de 60 a 64 años.

En los 10K, la clasificación general masculina fue ganada por César Chaparro, de Santiago del Estero, mientras que Valentina Velardez, de Concepción, se quedó con el primer puesto entre las mujeres.

Los resultados reflejan una destacada participación de los representantes de Monteros, que volvieron a dejar su marca en una competencia atlética regional.