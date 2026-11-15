El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 16 en distintos puntos de Tucumán. Según el pronóstico, se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

La advertencia comprende a Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. También incluye las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

De acuerdo con el informe meteorológico, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

El alerta también contempla la posibilidad de frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el desarrollo de las tormentas.

Qué precauciones recomienda el SMN

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y posibles daños. Frente a este escenario, se aconseja evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura para impedir que se obstruyan los desagües y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También se recomienda mantenerse alejado de árboles y postes de electricidad y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas mientras se registre actividad eléctrica.

El pronóstico oficial, elaborado este domingo 15 de noviembre, advierte además que las condiciones de inestabilidad podrían continuar durante los próximos días.