

La Policía de Tucumán, a través de la Dirección Drogas Peligrosas (DIDROP), concretó una serie de allanamientos en distintos domicilios de Juan Bautista Alberdi, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, que terminó con tres jóvenes aprehendidos y el secuestro de marihuana, dinero, un arma de fuego y otros elementos.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad, luego de una investigación por presunto narcomenudeo. Como resultado, fueron aprehendidos tres jóvenes, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron aproximadamente 1,9 kilos de marihuana, distribuidos entre paquetes y envoltorios, además de semillas, restos de la sustancia, balanzas de precisión, recortes plásticos y elementos utilizados para su fraccionamiento. Esos hallazgos refuerzan la hipótesis de los investigadores sobre un presunto circuito de venta de drogas en la zona.

También incautaron dinero en efectivo, varios teléfonos celulares, una motocicleta Honda Wave de 110 cc, cámaras de vigilancia y filmación, y un arma de fuego, elementos que serán peritados en el marco de la investigación.

Uno de los allanamientos se realizó en una hamburguesería ubicada en calle Lidoro Quinteros, un dato que llamó la atención en la comunidad y que forma parte de las líneas investigativas que se siguen en la causa.