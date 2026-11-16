Este lunes 16 de noviembre comienza con un pronóstico oficial que ya marca el tono de los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 06:29 horas, se espera una mínima de 20°C y una máxima de 34°C, con neblina por la mañana, chaparrones por la tarde y tormentas fuertes por la noche.

Para este lunes, el viento se mantendrá entre 7 y 12 km/h por la mañana y entre 13 y 22 km/h por la tarde y la noche, con temperaturas de 20°C a la mañana, 34°C a la tarde y 25°C a la noche.

Tucumán bajo alerta amarilla

En ese contexto, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para Tucumán desde este lunes a las 21:00 hasta el martes 17 de noviembre a las 02:59.

Se prevén lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que podrían superarse en forma puntual.

La inestabilidad se sostendrá durante gran parte de la semana

Entre el lunes y el jueves se esperan lluvias y tormentas, con jornadas húmedas, cielo mayormente cubierto y mejoras temporarias que no alcanzarán para despejar por completo el panorama.

El viernes y el fin de semana continuarán con cielo cubierto, aunque sin el mismo nivel de inestabilidad de los primeros días.

A pesar de las lluvias, el calor no dará tregua. Las temperaturas máximas durante la semana se mantendrán por arriba de los 30°C, por lo que la combinación de calor, humedad y tormentas será la característica dominante de estos días en la provincia.