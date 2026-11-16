Inscripción en la Escuela Maternal Municipal de Monteros: fechas para turno tarde
La Escuela Maternal Municipal (MEM) de Monteros inició esta semana su proceso de inscripción para el turno tarde, con fechas diferenciadas para los alumnos que ya asisten y sus hermanos, y para las familias de la comunidad en general.
Según informó la institución, las fechas de inscripción de alumnos del turno tarde y sus hermanos serán el lunes 16, el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre. En esos días, las familias deberán pasar a retirar las chequeras para completar el trámite.
Una vez finalizada esa primera etapa, comenzará la inscripción abierta a la comunidad. El inicio de inscripción a la comunidad será desde el día 19 al 30 de noviembre, período en el que podrán anotarse las familias que quieran ingresar a la Escuela Maternal Municipal de Monteros.
Desde la institución recuerdan a las familias no olvidarse de pasar a inscribir a sus hijos en las fechas correspondientes, para asegurar su lugar en el turno tarde.