Según informó la institución, las fechas de inscripción de alumnos del turno tarde y sus hermanos serán el lunes 16, el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre. En esos días, las familias deberán pasar a retirar las chequeras para completar el trámite.

Una vez finalizada esa primera etapa, comenzará la inscripción abierta a la comunidad. El inicio de inscripción a la comunidad será desde el día 19 al 30 de noviembre, período en el que podrán anotarse las familias que quieran ingresar a la Escuela Maternal Municipal de Monteros.

Desde la institución recuerdan a las familias no olvidarse de pasar a inscribir a sus hijos en las fechas correspondientes, para asegurar su lugar en el turno tarde.