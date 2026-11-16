El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó la continuidad del diálogo con los gremios estatales y garantizó que el Gobierno de Tucumán cumplirá con los compromisos asumidos en las actas paritarias. En ese marco, aseguró que la Provincia trabaja en las proyecciones necesarias para avanzar con nuevas recomposiciones salariales una vez que se cumplan los plazos establecidos en los acuerdos vigentes.

“Con todos los gremios venimos realizando recomposiciones salariales en tiempo y forma. En cada negociación firmamos actas donde quedan documentados los acuerdos, tanto en materia salarial como en las condiciones de trabajo de las distintas áreas. Además, establecemos cuándo debemos volver a sentarnos para discutir la próxima recomposición”, explicó el mandatario.

Jaldo sostuvo que el Ejecutivo respetará esos compromisos y destacó el vínculo que mantiene con las organizaciones sindicales. En ese sentido, señaló que el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, mantiene el contacto con los representantes gremiales, mientras que el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, realiza las proyecciones correspondientes para las próximas negociaciones.

“Vamos a cumplir a rajatabla con lo acordado. Tenemos muy buen diálogo con todos los gremios y no hay dudas de que este Gobierno va a honrar los compromisos, como lo hizo durante estos tres años de gestión en la provincia de Tucumán”, afirmó.

Descuentos bancarios y alivio para los trabajadores

Por otra parte, el Gobernador se refirió a los descuentos que se aplican sobre los salarios de los empleados públicos y recordó las gestiones realizadas por la Provincia para proteger los ingresos extraordinarios de los trabajadores.

“Siempre hemos colaborado con nuestros empleados. Cuando otorgamos conceptos no remunerativos o pagamos el medio aguinaldo, solicitamos al banco que no descuente ningún importe por las deudas que puedan tener los trabajadores”, indicó.

Finalmente, destacó que el Ejecutivo provincial también intervino para que los bonos y otros conceptos extraordinarios lleguen íntegramente a los empleados provinciales, municipales y comunales, sin retenciones por códigos de descuento bancarios.

“Entre todos podemos trabajar, incluida la institución bancaria, para aliviar un poco el bolsillo de los trabajadores públicos de Tucumán. En las gestiones que podamos seguir haciendo, vamos a continuar con ese objetivo”, concluyó.