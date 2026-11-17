

El operativo cuenta con la participación de efectivos de la División Policía Lacustre y de la Comisaría de El Mollar, además del apoyo de un dron de Gendarmería Nacional para ampliar el reconocimiento aéreo y explorar zonas de difícil acceso.

Durante la jornada del lunes, los equipos realizaron recorridos pedestres desde Mula Corral hacia distintos sectores del cerro. Los rastrillajes se concentraron en senderos y sectores montañosos, donde las condiciones del terreno dificultan el avance y exigen un trabajo coordinado entre los distintos grupos.

Al finalizar el despliegue, a las 18 horas, no se logró localizar al ciudadano. A pesar de ese resultado, desde la fuerza aseguraron que la búsqueda continúa y que la Policía "no baja los brazos, manteniendo sus esfuerzos para encontrar a Alfredo Moyano".

La búsqueda se mantiene activa en la zona de El Mollar y se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil, la comunique de inmediato a la comisaría más cercana o al 911.