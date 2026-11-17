Según el reporte oficial, la Ruta 307, en el tramo Las Mesadas - Tafí del Valle, presenta una situación de fuerte viento y lluvia. Por esa razón, la condición de tránsito es con precaución, ante la posibilidad de caída de árboles y piedras sobre la calzada.

Desde Vialidad recomiendan a quienes deban viajar hacia los valles circular con precaución, reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y estar atentos a las indicaciones del personal que trabaja en la zona, ya que las condiciones pueden cambiar con el correr de la mañana.

El aviso se da en el marco de la alerta amarilla por tormentas que rige para la provincia, con lluvias y tormentas que se sostendrán durante la semana, por lo que se solicita a los conductores mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender el viaje.