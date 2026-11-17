Según informa el Servicio Meteorológico la jornada del martes transcurrirá de la siguiente manera:

Mañana: Tormentas fuertes, con probabilidad de precipitación de 40 a 70% y una temperatura de 23°C.

Tarde: Chaparrones, con probabilidad de precipitación de 10 a 40% y una temperatura de 26°C, la máxima del día.

Noche: Tormentas aisladas, con probabilidad de precipitación de 40 a 70% y una temperatura de 22°C.

Se recomienda a la población circular con precaución, evitar exponerse durante las tormentas y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles alertas y cambios en las condiciones del tiempo.

Los próximos días se espera más tormentas hasta el viernes. Para el fin de semana ya no habría lluvias, pero sí cielo cubierto y la temperatura se mantendrá entre los 25 y 30°C.