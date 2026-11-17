Sociedad 17 Nov 2026
Las amenazas por tormentas fuertes continúan para los próximos días
El pronóstico oficial del día para este martes 17 de noviembre de 2026, actualizado a las 06:36 horas, anticipa una jornada inestable en Tucumán, con tormentas fuertes por la mañana.
Según informa el Servicio Meteorológico la jornada del martes transcurrirá de la siguiente manera:
- Mañana: Tormentas fuertes, con probabilidad de precipitación de 40 a 70% y una temperatura de 23°C.
- Tarde: Chaparrones, con probabilidad de precipitación de 10 a 40% y una temperatura de 26°C, la máxima del día.
- Noche: Tormentas aisladas, con probabilidad de precipitación de 40 a 70% y una temperatura de 22°C.
Se recomienda a la población circular con precaución, evitar exponerse durante las tormentas y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles alertas y cambios en las condiciones del tiempo.
Los próximos días se espera más tormentas hasta el viernes. Para el fin de semana ya no habría lluvias, pero sí cielo cubierto y la temperatura se mantendrá entre los 25 y 30°C.