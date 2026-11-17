Un procedimiento policial realizado en un domicilio de pasaje 26 de Enero, en Monteros, culminó con dos personas involucradas y el secuestro de distintas sustancias y elementos vinculados a la investigación.

De acuerdo a las primeras informaciones, uno de los hombres, identificado con el alias de “Pushuca”, quedó detenido e incomunicado por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 62 bagullos de marihuana, 21 bochitas de cocaína, un plantín de marihuana, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. También incautaron una tijera con restos de sustancia y dos cucharas con restos de material.

En el marco del procedimiento, otro hombre, fue aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad.

El operativo fue realizado por la DIDROP Oeste y supervisados por los jefes de la DIGEDROP, Crio. Gral. Jorge Naccuse y Crio. My. Rufino Medina.