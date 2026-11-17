El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, lidera el ranking nacional de mandatarios provinciales con mejor imagen positiva, de acuerdo con la encuesta correspondiente a noviembre de 2026 elaborada por la consultora CB Global Data. El mandatario alcanzó el 57,2% y quedó en el primer lugar de la medición.

En el segundo puesto se ubicó Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, con el 56,7%, mientras que el tercer lugar fue para Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, quien registró un 56%.

En el otro extremo del relevamiento aparecen los mandatarios con las valoraciones positivas más bajas. Alfredo Cornejo, de Mendoza, obtuvo el 43,3%; Axel Kicillof, de Buenos Aires, alcanzó el 43,7%; y Ricardo Quintela, de La Rioja, registró el 44,4%.

El informe también midió la evolución de la imagen de los gobernadores respecto de la encuesta anterior. En ese apartado, el mayor crecimiento correspondió a Marcelo Orrego, de San Juan, cuya imagen positiva aumentó 3,8 puntos porcentuales.

Por el contrario, la mayor caída fue registrada por el mendocino Alfredo Cornejo, con un retroceso de 1,9 puntos.

De esta manera, Jaldo vuelve a posicionarse en lo más alto de una medición nacional de imagen de gobernadores, con una valoración positiva superior al 57%.