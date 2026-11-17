Un duro siniestro vial se registró cerca de las 14.22, en la esquina de las calles Alberdi y Córdoba, en Monteros. En el hecho estuvieron involucrados un automóvil y una bicicleta.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo, un automóvil dominio BZC 454 conducido por Gonzalo Ocaranza, de 24 años, circulaba por calle Córdoba en sentido sur-norte. En la misma dirección se desplazaba María de los Ángeles Zozini, de 54 años, a bordo de una bicicleta.

Según el relato de testigos ocasionales el conductor del automóvil no habría advertido la presencia de la ciclista e impactó contra uno de los costados de la bicicleta. Como consecuencia del choque, la mujer cayó pesadamente sobre el asfalto.

Tras el siniestro, se dio aviso al servicio de emergencias 107, que trasladó a la mujer para recibir atención médica. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil, Tránsito y del servicio de emergencias 107.