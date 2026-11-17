SADOP Tucumán exige la reapertura de paritarias: salarios docentes 35% por debajo de la línea de pobreza
El Consejo Directivo de SADOP Tucumán insistirá con un pedido formal de reapertura de paritarias ante las autoridades educativas provinciales.
Según el comunicado difundido este 17 de noviembre, los salarios docentes cayeron un 35% por debajo de la línea de la pobreza y nunca se recuperaron.
En el comunicado oficial, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) sostiene que al analizar la situación actual, los salarios docentes comenzaron a caer por debajo de la línea de la pobreza a partir de 2019 y nunca lograron recuperarse.
Hoy en día, según el gremio, los sueldos se encuentran prácticamente un 35% por debajo de dicho índice, con una línea de pobreza ubicada en $1.690.000.
Qué agravó el escenario, según SADOP
- La desaparición de la paritaria federal docente
- El congelamiento de las sumas correspondientes al Incentivo Docente y Conectividad
- La incorporación paulatina de sumas no remunerativas por agente o por cargo que distorsionan el salario
El reclamo
Por todo ello, el Sindicato Argentino de Docentes Privados exige un aumento salarial que impacte verdaderamente en la economía de cada trabajador y trabajadora de la educación.
"Exigimos la reapertura de paritarias. Exigimos un aumento real", expresaron desde la organización.
Convocatoria en la calle
Este jueves 19, el gremio convocó a manifestarse en la calle: la concentración será en Plaza Independencia a las 19 hs.
El comunicado lleva la firma de Mario Dionisi, Secretario General de SADOP Tucumán, y Liliana Rojas, Secretaria de Comunicación y Prensa.