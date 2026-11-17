

Según el comunicado difundido este 17 de noviembre, los salarios docentes cayeron un 35% por debajo de la línea de la pobreza y nunca se recuperaron.

En el comunicado oficial, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) sostiene que al analizar la situación actual, los salarios docentes comenzaron a caer por debajo de la línea de la pobreza a partir de 2019 y nunca lograron recuperarse.

Hoy en día, según el gremio, los sueldos se encuentran prácticamente un 35% por debajo de dicho índice, con una línea de pobreza ubicada en $1.690.000.

Qué agravó el escenario, según SADOP

La desaparición de la paritaria federal docente

El congelamiento de las sumas correspondientes al Incentivo Docente y Conectividad

La incorporación paulatina de sumas no remunerativas por agente o por cargo que distorsionan el salario

El reclamo

Por todo ello, el Sindicato Argentino de Docentes Privados exige un aumento salarial que impacte verdaderamente en la economía de cada trabajador y trabajadora de la educación.

"Exigimos la reapertura de paritarias. Exigimos un aumento real", expresaron desde la organización.

Convocatoria en la calle

Este jueves 19, el gremio convocó a manifestarse en la calle: la concentración será en Plaza Independencia a las 19 hs.

El comunicado lleva la firma de Mario Dionisi, Secretario General de SADOP Tucumán, y Liliana Rojas, Secretaria de Comunicación y Prensa.