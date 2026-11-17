El Gobernador puso a disposición del Poder Legislativo al equipo económico de la Provincia para responder consultas y evacuar dudas sobre el proyecto que se encuentra en análisis.

“Nosotros a ese presupuesto lo necesitamos para ponerlo en vigencia el 1 de enero del 2027”, afirmó el mandatario, quien señaló que la definición de los tiempos de tratamiento corresponde al vicegobernador, Miguel Acevedo, y a los distintos bloques políticos que integran el Poder Legislativo.

En ese sentido, Jaldo expresó: “No hay duda que es una decisión del vicegobernador, el contador Miguel Acevedo, como así también de los diferentes bloques políticos que compone la Legislatura. Y yo en eso soy muy respetuoso de los tiempos”.

Asimismo, el Gobernador puso a disposición a los equipos técnicos del Ministerio de Economía y Producción para participar de las instancias de análisis parlamentario y responder las consultas que surjan sobre el proyecto.

El mandatario señaló: “Sí yo puedo decir hoy que ese presupuesto lo ponemos en vigencia el 1 de enero del año que viene” y con ese fin es que “todo nuestro equipo de Economía está predispuesto a ir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, está dispuesto a ir a una labor parlamentaria para evacuar todo tipo de dudas que se puedan plantear o interpretar en el presupuesto de la provincia para el año que viene”, sostuvo y añadió: “porque por ahí escucho comentarios que están fuera de la realidad”.

Por último, Jaldo reiteró la disposición del Poder Ejecutivo para colaborar con el tratamiento legislativo y facilitar la sanción de la ley en los plazos necesarios.

“Todo el equipo de Economía va a estar a disposición del Poder Legislativo para que pueda en tiempo y forma sancionar el presupuesto”, concluyó.