La Escuela Técnica N.º 1 de Monteros abrirá sus puertas a la comunidad este jueves 19 para realizar la Muestra Técnico-Pedagógica 2026, una jornada en la que se podrán conocer las actividades y producciones realizadas por los estudiantes durante el año.

La exposición tendrá lugar en el edificio escolar, ubicado en calle Italia 351, y contará con dos franjas horarias para facilitar la participación de las familias y los vecinos.

Por la mañana, la muestra podrá visitarse de 9 a 12, mientras que por la tarde y noche estará abierta de 17:30 a 21.

A través de esta convocatoria, la institución busca compartir con la comunidad el trabajo educativo y técnico que se desarrolla en sus aulas y talleres, y generar un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes, familias y vecinos.

Desde la Escuela Técnica N.º 1 invitaron a todos los monterizos a participar de la propuesta y acompañar a la comunidad educativa.