En el marco de las acciones destinadas a visibilizar y fortalecer la atención de los bebés prematuros, se realizó en Concepción un encuentro en el que se compartieron los avances y las experiencias de trabajo del servicio de Neonatología del Hospital de Monteros.

El doctor Oscar Hilal destacó la importancia de estos espacios de intercambio, en los que participaron autoridades hospitalarias y referentes del área materno-infantil. Durante la jornada se realizaron dos presentaciones: una a cargo del doctor Eugenio Cabrera, jefe de Neonatología del Hospital de Monteros, quien expuso las estadísticas, los avances del servicio y el trabajo articulado con la Fundación Neonatológica Dr. Miguel Larguía FunLarguia; y otra a cargo de la doctora Valeria Ramírez, quien presentó la experiencia del consultorio de seguimiento de bebés prematuros, que ya lleva un año de funcionamiento en el efector.

El servicio de Neonatología del Hospital de Monteros dispone de 17 camas y cuenta con un equipo de profesionales que trabaja en el fortalecimiento de sus capacidades asistenciales. Por su nivel de complejidad, los recién nacidos con menos de 1.500 gramos requieren derivación a centros de mayor complejidad, priorizando, cuando es posible, el traslado intrauterino hacia el Hospital de Concepción o la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes.

Entre los datos destacados, Hilal informó que durante 2025 el servicio registró 450 altas de Neonatología. Aproximadamente el 80 por ciento correspondió a bebés nacidos en Monteros, mientras que el resto fueron derivados desde Concepción. Asimismo, señaló que solo un recién nacido debió ser trasladado a la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes luego del nacimiento por su condición de prematurez.

Otro aspecto importante es el desarrollo de actividades de capacitación en reanimación cardiopulmonar neonatal. Para ello, el servicio cuenta con dos equipos de simulación que permiten fortalecer las habilidades de los profesionales y mejorar la preparación de los equipos ante situaciones de emergencia.

Además, el Hospital de Monteros forma parte de la Red Provincial de Neonatología, una estrategia que favorece la articulación entre los efectores y permite optimizar la atención de los recién nacidos según sus necesidades y niveles de complejidad.

Estas acciones se desarrollan en consonancia con los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, orientados a fortalecer la red sanitaria provincial, mejorar la capacidad de respuesta de los servicios y garantizar una atención integral, oportuna y de calidad para las madres y los recién nacidos.