Una mujer de 54 años resultó herida tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en la altura de la plazoleta del barrio Villa Nueva. El conductor del vehículo intentó escapar luego del choque, pero fue aprehendido por la Policía tras arrojar una caja metálica en la que llevaba marihuana y una balanza de precisión.

El siniestro vial se registró cerca de las 14:22, en la intersección de calles Alberdi y Monzón, en Monteros. En el hecho estuvieron involucrados un automóvil Ford Fiesta y una bicicleta.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo, un automóvil dominio BZC 454 conducido por Gonzalo Ocaranza, de 24 años, circulaba por calle Córdoba en sentido sur-norte. En la misma dirección se desplazaba María de los Ángeles Zozini, de 54 años, a bordo de una bicicleta. Según el relato de testigos ocasionales, el conductor del automóvil no habría advertido la presencia de la ciclista e impactó contra uno de los costados de la bicicleta. Como consecuencia del choque, la mujer cayó pesadamente sobre el asfalto.

Tras el siniestro, se dio aviso al servicio de emergencias 107, que trasladó a la mujer para recibir atención médica. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil, Tránsito y del servicio de emergencias 107.

Cuando efectivos de la Patrulla Motorizada intervinieron en el siniestro, el conductor del vehículo intentó escapar llevando una caja metálica, que arrojó a pocos metros antes de ingresar a una vivienda. Con autorización de la propietaria, los uniformados ingresaron al domicilio y lograron aprehender al hombre.

Al inspeccionar la caja, los policías encontraron una bolsa con marihuana, una balanza digital de precisión y otros elementos vinculados a la investigación. Por disposición de las fiscalías intervinientes, se secuestraron el automóvil, la sustancia y los demás elementos.