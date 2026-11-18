La Junta de Clasificación informa que la convocatoria es para los aspirantes al concurso para la cobertura en titularidad de los cargos de Director de Escuela de Nivel Inicial de Jornada Simple 2026, en el marco de la Resolución N° 1957/5 (MED) y sus rectificatorias, Resolución N° 1985/5 (MED) y Resolución N° 1986/5 (MED).

La Dirección de Educación Inicial convoca a participar de la segunda instancia evaluativa, que se realizará el día 19 de noviembre de 2026, a las 08:00 horas, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), ubicada en Avenida Benjamín Aráoz 800, San Miguel de Tucumán.

Para el desarrollo de la instancia, los aspirantes deberán dirigirse a las aulas 8 (Amarilla) y 9 (Roja), según corresponda. Además, se recuerda que será obligatorio asistir con DNI físico o digital, este último disponible a través de la aplicación Mi Argentina.