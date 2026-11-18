Gabriel Costilla y Lauro Alderete vivieron una experiencia deportiva inolvidable en la final de los Juegos Nacionales Evita 2026, disputada en Mar del Plata. Los dos atletas de Monteros formaron parte de la delegación tucumana y compitieron en distintas pruebas de atletismo, representando a la Escuela de Atletismo Municipal de Monteros y al TeamZ.

Luego de su participación nacional, ambos fueron invitados al acto de recepción y reconocimiento a los deportistas tucumanos, realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en San Miguel de Tucumán. La ceremonia contó con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro del Interior y el secretario de Estado de Deportes de la provincia.

En la competencia, Gabriel Costilla logró clasificarse en salto en largo y posteriormente fue convocado para integrar la posta mixta de 8x200 metros. Por su parte, Lauro Alderete participó en los 600 metros y en cross country, la prueba de campo traviesa.

Los jóvenes estuvieron acompañados por el profesor Kevin Zárate, entrenador nacional e internacional de atletismo y running, quien está al frente de su preparación.

La participación en Mar del Plata les permitió acceder a la instancia final y compartir durante una semana una experiencia deportiva junto a representantes de las 19 provincias participantes. Además de competir en el máximo nivel de los Juegos Evita, los atletas sumaron aprendizaje, vivencias y nuevas amistades.

El reconocimiento provincial destacó el esfuerzo de los deportistas y el trabajo de formación que se desarrolla desde la Escuela de Atletismo Municipal de Monteros y el TeamZ, espacios que continúan impulsando el crecimiento del atletismo local.