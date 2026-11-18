La Escuela Maternal de Monteros atraviesa una etapa de recuperación de sus instalaciones, con trabajos destinados a solucionar los inconvenientes ocasionados por las lluvias y mejorar los espacios que utilizan diariamente los niños.

El intendente Francisco “Panchito” Serra realizó una recorrida por el establecimiento junto a los directivos y equipos municipales para verificar el avance de las tareas, que se encuentran en su etapa final.

Según explicó el jefe municipal, las precipitaciones afectaron distintos sectores de la institución, especialmente aquellos destinados al juego y al aprendizaje de los chicos.

La intervención contempla la renovación de 820 metros cuadrados de sobretecho y la colocación de 138 metros lineales de canaletas, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y evitar que vuelvan a producirse inconvenientes durante los períodos de lluvia.

Además de las mejoras edilicias, los trabajos permitirán recuperar espacios que habían quedado afectados y volver a disponer de ellos para distintas actividades de la comunidad educativa.

“Seguimos trabajando para cuidar lo más importante que tenemos: nuestros niños”, expresó Serra al referirse a las obras en la institución.