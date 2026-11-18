La memoria y el legado del profesor José Augusto de la Rosa quedaron plasmados en un homenaje realizado este lunes 16 de noviembre en la institución educativa donde desarrolló su labor docente.

El encuentro reunió a familiares, compañeros de trabajo, alumnos y miembros de la comunidad educativa, quienes compartieron palabras de reconocimiento y afecto para recordar al profesor y destacar la huella que dejó a través de la enseñanza.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación de números artísticos a cargo de sus alumnos de Conjunto Vocal e Instrumental, que le dieron al homenaje un marco especialmente emotivo.

Durante el acto también se inauguró un mural en su honor y se descubrió una placa que, desde ahora, identifica con su nombre a la sala de guitarra. De esta manera, el espacio llevará el recuerdo de quien compartió sus conocimientos y pasión por la música con distintas generaciones de estudiantes.

El reconocimiento buscó mantener viva la memoria de José Augusto de la Rosa y destacar el valor de aquellos docentes que, además de enseñar, dejan una marca profunda en sus alumnos y en las instituciones que integran.