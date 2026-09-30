Rescataron a dos jóvenes que se desorientaron en Aguas Chiquitas

Tras un amplio operativo de rescate, personal policial y baqueanos localizaron a dos jóvenes de 18 y 21 años que se habían desorientado mientras recorrían los senderos del paraje conocido como Aguas Chiquitas.

De acuerdo con lo informado por el comisario principal Daniel Yapura, jefe de la Comisaría El Cadillal, el operativo se activó este martes después de las 15. Dos baqueanos que descendían en una motocicleta y que estaban al tanto de la presencia de los jóvenes informaron que los habían visto a unos tres kilómetros de la entrada de La Cascada de Aguas Chiquitas.

Ante esta información, personal del Cuerpo de Rescate y Operaciones (CERO) se trasladó hasta el sector a bordo de una camioneta de la Comuna El Cadillal. El equipo logró localizar y asistir a los jóvenes, quienes se encontraban en buen estado, aunque presentaban signos de hipotermia.

Mientras se desarrollaba el rescate, personal de asistencia médica aguardó en el ingreso a los senderos. Una vez que los jóvenes fueron puestos a salvo, fueron trasladados hasta el Hospital Padilla para realizarles una evaluación médica.

El operativo involucró un importante despliegue de recursos y efectivos. Participaron Bomberos de la Policía, Policía Lacustre, Grupo GERS, Infantería de la URN, personal de Delitos Rurales y Ambientales, Flora y Fauna, Sección Canes de Caballería y personal del Servicio Penitenciario.

Todo el procedimiento fue supervisado por el jefe de turno. Finalmente, los dos jóvenes fueron asistidos y trasladados para continuar con la correspondiente evaluación médica.