Cronograma completo de ANSES para octubre: controlá aquí cuando y cuánto cobrarás

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el cronograma de pagos de octubre de 2026. Las fechas corresponden a jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF y fondo de desempleo.

Durante octubre, Anses aplicará una movilidad del 1,66% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Dicha medida fue oficializada con las Resoluciones 283/2026 y 284/2026.

Además, los jubilados y pensionados con menores ingresos continuarán recibiendo el bono de hasta $70.000, monto que no se ajusta desde marzo de 2024. El refuerzo fue confirmado por el Decreto 1108/2026.

Jubilados y pensionados de Anses

La jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se elevará a $435.748,51 en octubre. Al sumar el bono completo de $70.000, el ingreso llegará a $505.748,51. Debido al congelamiento del refuerzo de Anses, el aumento real sobre el ingreso total será del 1,43%.

Por otro lado, el haber máximo se elevará a $2.932.174,85.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Anses pagará la jubilación mínima conforme al siguiente cronograma:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

Haberes que no superan la mínima de Anses

Los jubilados y pensionados de Anses superan el haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Pensiones no Contributivas

Las Pensiones no Contributivas (PNC) también recibirán el aumento del 1,66%. Sin embargo, el bono seguirá siendo de hasta $70.000.

Por ello, las PNC por vejez y discapacidad serán de $305.023,96. Con el bono, el ingreso ascenderá a $375.023,96, una suba real del del 1,35%.

En cambio, la PNC para madres de siete hijos será de $435.748,51. Al sumar el bono, el total llegará a $505.748,51 y la suba real será del 1,43%.

Anses estableció estas fechas:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Las asignaciones familiares correspondientes a titulares de PNC por discapacidad se pagarán el 8 de octubre.

Asignación Universal por Hijo

La AUH aumentará a $156.588 en octubre. Cuando corresponde la retención del 20%, Anses acredita $125.270,40.

Por otro lado, la asignación universal por hijo con discapacidad subirá a $509.863. Con la retención, el pago directo será de $407.890,40.

El cronograma para la AUH será:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

Junto con la AUH se acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar gracias a un cruce de datos con el Ministerio de Capital Humano. Los valores continúan en $72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres o más.

Asimismo, cuando hay menores de hasta 3 años, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días aumentará a $59.063.

Asignaciones Familiares por Hijo del SUAF

El monto de la Asignación Familiar por Hijo del SUAF depende de los ingresos del grupo familiar. En octubre, sus valores generales serán de $78.304, $52.821, $31.949 y $16.487, dependiendo del rango.

Por hijo con discapacidad, los importes serán de $254.943, $180.358 y $113.829.

Las fechas de pago de Anses a la asignación por hijo del SUAF serán:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

El calendario de pago del Prenatal será:

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

En cambio, la Asignación por Maternidad se pagará a todas las terminaciones de documento desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Por otro lado, las asignaciones por nacimiento, matrimonio y adopción no se pagan conforme a la terminación del DNI. Dichos pagos únicos se harán desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo aumentará a $156.588. Cuando corresponde la retención del 20%, el pago directo será de $125.270,40.

Anses confirmó el siguiente calendario:

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 0.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 1.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 2.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 3.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 4.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 5.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 6.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 7.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 8.

Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 9.

Las titulares alcanzadas también pueden recibir la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Fondo de Desempleo

Anses también confirmó las fechas de pago del Fondo de Desempleo para octubre:

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Martes 27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

En octubre, los límites de la prestación por desempleo serán de $195.600 como mínimo y $391.200 como máximo. No obstante, el pago es a mes vencido, por lo que los límites serán $191.900 y $383.800.

Liquidaciones de octubre en Mi Anses

Las liquidaciones de octubre estarán disponibles para su consulta desde el jueves 8 de octubre de 2026.

Los beneficiarios podrán ingresar a Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán verificar el monto liquidado, descuentos y conceptos adicionales correspondientes.