Se presenta este miércoles la 61° edición del Festival Monteros de la Patria

La cuenta regresiva para una nueva edición del Festival Monteros de la Patria ya comenzó y este miércoles tendrá lugar uno de los momentos centrales de la previa: la conferencia de prensa de presentación de la 61° edición.

La convocatoria es para este miércoles 30 de septiembre, a las 19, en el Salón de las Mujeres Monterizas, donde la Municipalidad de Monteros brindará todos los detalles de la tradicional fiesta folclórica. Durante el encuentro con los medios se presentará oficialmente la programación del festival, que se desarrollará durante tres jornadas, los días 9, 10 y 11 de octubre.

Entre los artistas anunciados para el escenario Domingo Acosta se encuentran Abel Pintos, Los Tekis, Christian Herrera, Sergio Galleguillo, Destino San Javier, Las Voces de Orán, Néstor Garnica y Mario Álvarez Quiroga.

La conferencia de este miércoles permitirá conocer todos los detalles de la 61° edición del Monteros de la Patria, en la previa de una nueva celebración de la cultura y el folclore de la ciudad.