Capturan a un monterizo que fue condenado a 4 años de prisión por una causa de drogas

Personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste (DIDROP Oeste) concretó la detención de un hombre que había sido condenado a cuatro años de prisión efectiva en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se realizó el lunes por la tarde, en la esquina de San Martín y Ñuñorco, donde los efectivos hicieron efectiva la captura.

El detenido es un sujeto de 43 años, domiciliado en el barrio San Martín de Monteros. Los investigadores indicaron que la detención se produjo en el marco de la causa caratulada como comercialización de estupefacientes”, bajo la Ley 23.737 bajo la jurisdicción del Centro Judicial Concepción.

La justicia había sentenciado a cuatro años de prisión efectiva, motivo por el cual un equipo de la DIDROP Oeste llevó adelante el procedimiento para concretar su captura.

Tras su detención, el hombre fue alojado en la Comisaría de San Pablo, donde permanecerá hasta que se concrete su alojamiento en el Servicio Penitenciario de la Provincia.

El procedimiento estuvo a cargo del comisario licenciado Ricardo Exequiel Vázquez Figueroa y el subcomisario licenciado Ricardo Nacusse, bajo la supervisión del comisario general Jorge Nacusse y el comisario mayor licenciado Vicente Rufino Medina.