Desde noviembre cambia un requisito para cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció un nuevo procedimiento para acreditar automáticamente el cumplimiento de la escolaridad de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), requisito necesario para acceder al 20% del monto de la prestación que se mantiene reservado. El mecanismo se aplicará a los montos puestos al pago desde el 1° de noviembre de 2026.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 290/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El cambio permitirá que ANSES verifique la condición educativa a partir del intercambio de información con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

De esta manera, cuando el organismo disponga de los datos correspondientes, los titulares no necesitarán presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación para demostrar el cumplimiento de la escolaridad.

Qué cambia para quienes cobran la AUH

Actualmente, la normativa establece que el 80% de la AUH se paga mensualmente, mientras que el 20% restante se reserva hasta que se acredite el cumplimiento de las condiciones previstas para cada edad.

Para los niños de hasta cuatro años inclusive se deben acreditar los controles sanitarios y el plan de vacunación. A partir de los cinco años, también debe certificarse el cumplimiento del ciclo escolar correspondiente en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

La modificación forma parte de un esquema más amplio de verificación automática establecido previamente por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ANSES reglamentó ahora específicamente el procedimiento para acreditar de manera automática la condicionalidad educativa.

Cómo funcionará el nuevo mecanismo

Según estableció la resolución, la Secretaría de Educación remitirá la información a ANSES mediante un intercambio seguro de datos. Con esos registros, el organismo podrá comprobar automáticamente el cumplimiento de la escolaridad requerido para liquidar el porcentaje reservado.

El objetivo será evitar que el titular tenga que acreditar nuevamente una información que ya se encuentra en poder del Estado. El procedimiento alcanzará a los establecimientos educativos públicos y privados incorporados a la enseñanza oficial.

El cambio comenzará a aplicarse a los montos reservados de las Asignaciones Universales por Hijo puestos al pago a partir del 1° de noviembre de 2026.

Qué pasa si ANSES no tiene los datos

La resolución aclaró que la Libreta AUH no será eliminada. Continuará funcionando como mecanismo alternativo cuando ANSES no cuente con la información educativa remitida por la Secretaría de Educación.

También podrá presentarse ante el organismo cuando el titular formule un reclamo y necesite acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

En esos casos, la persona podrá demostrar la escolaridad mediante la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, de acuerdo con el procedimiento actualmente vigente.

El 20% retenido de la AUH

La Ley 24.714 establece que los beneficiarios de la AUH reciben mensualmente el 80% del monto de la asignación. El 20% restante queda reservado y su liquidación está vinculada con el cumplimiento de los controles sanitarios, vacunación y escolaridad establecidos por la normativa.

Con el nuevo esquema, parte de esas verificaciones podrán realizarse mediante información que intercambiarán directamente los organismos públicos, reduciendo la necesidad de que los titulares presenten documentación cuando los datos ya estén disponibles.

La Resolución 290/2026 fue firmada por el director ejecutivo de ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, y entró en vigencia con el cronograma establecido para los pagos desde noviembre.