Semana de la Educación Superior: En la Normal se realizarán dos charlas sobre Centros de Estudiantes y Becas Progresar

En el marco de la Semana de la Educación Superior organizada por la Dirección de Educación Superior No Universitaria (DESNU), la ciudad de Monteros será escenario de una de las propuestas que se desarrollan en distintos puntos de la provincia con el objetivo de fortalecer la participación estudiantil y promover el acceso a derechos educativos.

La jornada tendrá lugar este miércoles 30 de septiembre en la Escuela Normal “Julio A. Roca”, donde se llevarán adelante dos charlas destinadas a estudiantes y docentes del Nivel Superior.

La primera propuesta, titulada “Participación estudiantil en el Nivel Superior: herramientas para la organización”, estará a cargo de la profesora Constanza Peralta, referente de la Línea de Políticas Estudiantiles de la DESNU. El espacio buscará brindar herramientas para fortalecer la participación y el trabajo colectivo de los estudiantes dentro de las instituciones.

Por su parte, la profesora Silvina Albornoz, Referente Jurisdiccional de Becas Progresar y Medios Escolares, desarrollará la charla “Progresar: más que una beca. Formación Ciudadana Digital”, una propuesta orientada a reflexionar sobre el programa Progresar como una herramienta de inclusión educativa y ciudadanía digital.

La actividad está dirigida principalmente a estudiantes de primer año de las instituciones de Nivel Superior del departamento Monteros, así como a integrantes de Centros de Estudiantes. También podrán participar docentes que acompañan y asesoran estos espacios de representación estudiantil en dicho Nivel.