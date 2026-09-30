Milei ya tiene candidata a intendente en Monteros: Lisandro Catalan le doy el visto bueno

La dirigente aseguró que buscará “terminar con las prácticas de la vieja política” y planteó como ejes de su propuesta la decisión, la transparencia y una mirada hacia el futuro de la ciudad.

Constanza Cruz anunció públicamente su candidatura a intendenta de Monteros y confirmó que competirá por la Municipalidad en las elecciones del próximo 9 de mayo, como representante del espacio de La Libertad Avanza.

A través de un mensaje dirigido a los vecinos, Cruz señaló: “Quiero contarles a todos los vecinos de Monteros que el próximo 9 de mayo voy a representarlos como candidata a intendente de la Municipalidad de Monteros”.

En su presentación, agradeció especialmente al candidato a gobernador Lisandro Catalán y al equipo de La Libertad Avanza por la confianza depositada en su candidatura y por la responsabilidad que, según expresó, implica representar al espacio en la ciudad.

Cruz sostuvo que uno de los principales objetivos de su propuesta será “terminar con las prácticas de la vieja política en Monteros” y afirmó que buscará recuperar la esperanza de los vecinos que, de acuerdo con sus palabras, están disconformes con el actual sistema.

“Es momento de hacer las cosas de otra manera, con decisión, transparencia y pensando en el futuro de nuestra ciudad”, manifestó la candidata.

En su anuncio no presentó proyectos de obras ni detalló medidas concretas para la gestión municipal. Su primera definición pública estuvo centrada en el planteo político de cambiar las prácticas que, según sostuvo, caracterizan a la “vieja política”.

Cruz cerró su mensaje con una frase que marcó el tono de su lanzamiento electoral: “Esta vez, es en serio”.

Con este anuncio, La Libertad Avanza suma formalmente una candidata para disputar la intendencia de Monteros en los comicios del 9 de mayo.