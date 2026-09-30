Impactante: Una mujer murió tras caer desde piso 18 de un edificio de la capital tucumana

Una mujer murió este miércoles al mediodía luego de caer desde un edificio ubicado sobre General Paz al 500, en Barrio Sur de San Miguel de Tucumán. De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima se habría precipitado desde el piso 18.

El hecho ocurrió alrededor de las 12, cuando un fuerte ruido alertó a vecinos e inquilinos de la zona. Tras el aviso, efectivos policiales y una ambulancia del servicio de emergencias 107 se hicieron presentes en el lugar.

El personal sanitario constató el fallecimiento de la mujer como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Según la información preliminar, la víctima no residiría en el edificio y tampoco trabajaría formalmente para el consorcio. Hasta el momento, su identidad no había sido confirmada oficialmente.

La Justicia intervino en el caso y dispuso las primeras medidas para reunir elementos que permitan determinar quién era la mujer y reconstruir las circunstancias que terminaron con la caída desde el edificio.

Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente otros detalles sobre el episodio y la investigación continúa en curso.