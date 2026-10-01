Todos los feriados de los últimos 3 meses del 2026

espués de varias semanas sin feriados nacionales, octubre traerá el próximo fin de semana largo en Argentina. El próximo feriado será el lunes 12 de octubre, por lo que habrá tres días consecutivos de descanso para quienes no deban trabajar: sábado 10, domingo 11 y lunes 12.

La fecha corresponde al feriado del 12 de octubre, que en el calendario oficial de 2026 figura como Día de la Raza. Al caer lunes, no necesita ser trasladado y conformará un fin de semana largo de tres días.

¿Cuántos feriados quedan hasta fin de año?

Con el calendario actualizado, quedan cinco feriados nacionales después del 1° de octubre:

Lunes 12 de octubre: feriado nacional.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional extraordinario establecido por el Gobierno con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Además, el lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos, por lo que quedará pegado al feriado del martes 8 y permitirá un descanso de cuatro días para quienes tengan libre el lunes 7.

Así quedan los próximos descansos

Octubre:

Sábado 10, domingo 11 y lunes 12 → fin de semana largo de 3 días.

Noviembre:

Sábado 7, domingo 8 y lunes 9 → 3 días por el nuevo feriado nacional.

Sábado 21, domingo 22 y lunes 23 → 3 días por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre:

Sábado 5, domingo 6, lunes 7 y martes 8 → 4 días, considerando el día no laborable turístico del lunes 7 y el feriado del martes 8.

Viernes 25 → feriado de Navidad.

El próximo descanso largo, entonces, está cada vez más cerca: será el lunes 12 de octubre y permitirá disfrutar de tres días consecutivos. Para quienes ya están pensando en una escapada, es una de las últimas oportunidades de contar con un fin de semana largo antes del cierre del año