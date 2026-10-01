jueves 1 de octubre de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1545Blue: $1555Bolsa: $1550.7CCL: $1619.6Mayorista: $1524Cripto: $1616.16Tarjeta: $2008.5

Monteros de la Patria

00 Días
00 Horas
00 Min
00 Seg
1 Oct 2026

Nuestra Música: el Taller de Ritmo con Señas llega al Mercado Cultural de Monteros

La Escuela de Arte Popular (EAP) invita a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo “Nuestra Música”, una propuesta que busca difundir y compartir distintas expresiones artísticas y musicales.

En esta oportunidad, el jueves 1 de octubre a las 19:30 horas, se presentará el Taller de Ritmo con Señas, coordinado por el profesor Manolo Alonso, en las instalaciones del Mercado Cultural, ubicado en la esquina de Colón y Silvano Bores.

El Ritmo con Señas es una metodología de dirección musical en tiempo real que combina lenguaje gestual, improvisación y trabajo colectivo, permitiendo la creación de piezas musicales dinámicas y participativas.

La actividad contará con entrada libre y gratuita, constituyéndose en una excelente oportunidad para conocer una innovadora propuesta artística y disfrutar de una experiencia musical diferente.

La iniciativa es organizada por la Escuela de Arte Popular, junto al Mercado Cultural, la Dirección de Cultura, la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo y Deportes y la Municipalidad de Monteros.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Nuestra Música: el Taller de Ritmo con Señas llega al Mercado Cultural de Monteros

Jueves nublado y con neblina, pero se registrarán cambios en 24 horas

Todos los feriados de los últimos 3 meses del 2026

Rescataron a dos jóvenes que se desorientaron en Aguas Chiquitas

Video: En la Previa del Monteros de la Patria, Pupito, Carmelo y el Oficial Gordillo cantaron A Monteros

🔥 tendencia

Impactante: Una mujer murió tras caer desde piso 18 de un edificio de la capital tucumana