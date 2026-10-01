Nuestra Música: el Taller de Ritmo con Señas llega al Mercado Cultural de Monteros

En esta oportunidad, el jueves 1 de octubre a las 19:30 horas, se presentará el Taller de Ritmo con Señas, coordinado por el profesor Manolo Alonso, en las instalaciones del Mercado Cultural, ubicado en la esquina de Colón y Silvano Bores.

El Ritmo con Señas es una metodología de dirección musical en tiempo real que combina lenguaje gestual, improvisación y trabajo colectivo, permitiendo la creación de piezas musicales dinámicas y participativas.

La actividad contará con entrada libre y gratuita, constituyéndose en una excelente oportunidad para conocer una innovadora propuesta artística y disfrutar de una experiencia musical diferente.

La iniciativa es organizada por la Escuela de Arte Popular, junto al Mercado Cultural, la Dirección de Cultura, la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo y Deportes y la Municipalidad de Monteros.