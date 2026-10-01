Jueves nublado y con neblina, pero se registrarán cambios en 24 horas

El Servicio Meteorológico Nacional informa que a partir del viernes se reportarán mejor condiciones térmicas, sin lluvias. Las probabilidades de precipitaciones se volverán a anunciar el sábado por la noche, en especial en sectores de pie del cerro.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 16° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 88%. El viento corre del oeste a 10 km/h y la visibilidad es de 8 km.