jueves 1 de octubre de 2026
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Monteros de la Patria

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1 Oct 2026

Jueves nublado y con neblina, pero se registrarán cambios en 24 horas

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 16° de mínima y 22° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que a partir del viernes se reportarán mejor condiciones térmicas, sin lluvias. Las probabilidades de precipitaciones se volverán a anunciar el sábado por la noche, en especial en sectores de pie del cerro.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 16° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 88%. El viento corre del oeste a 10 km/h y la visibilidad es de 8 km.

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