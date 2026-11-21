La víctima fue identificada como Carmen Castillo, oriunda de la provincia de Salta, quien viajaba en un colectivo de larga distancia y había descendido del ómnibus cuando sufrió una descompensación.

De acuerdo con el informe policial, la mujer se descompensó repentinamente y falleció en el lugar, a unos 100 metros del puesto fronterizo de Río Huacra, dentro de la jurisdicción de Rumi Punco.

Tras el episodio, intervinieron efectivos de las comisarías de La Cocha y Rumi Punco, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa médica del fallecimiento ni se dieron a conocer detalles sobre las medidas dispuestas por la Justicia.