Una mujer murió tras descompensarse al bajar de un colectivo sobre la Ruta 38
Una mujer perdió la vida este sábado en un sector de la Ruta Nacional 38, en el límite entre Tucumán y Catamarca. El episodio ocurrió en inmediaciones del puesto de control de Río Huacra, donde la víctima se descompensó repentinamente y falleció a pocos metros del lugar.
La víctima fue identificada como Carmen Castillo, oriunda de la provincia de Salta, quien viajaba en un colectivo de larga distancia y había descendido del ómnibus cuando sufrió una descompensación.
De acuerdo con el informe policial, la mujer se descompensó repentinamente y falleció en el lugar, a unos 100 metros del puesto fronterizo de Río Huacra, dentro de la jurisdicción de Rumi Punco.
Tras el episodio, intervinieron efectivos de las comisarías de La Cocha y Rumi Punco, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes.
Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa médica del fallecimiento ni se dieron a conocer detalles sobre las medidas dispuestas por la Justicia.