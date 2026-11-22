El joven deportista monterizo Alejo Orellana Casmuz tuvo una destacada actuación en la competencia Milla Urbana, disputada en la ciudad de Buenos Aires, donde obtuvo el tercer puesto en la categoría K1, correspondiente a chicos de entre 10 y 13 años.

Alejo representó a Tucumán y a Monteros en una competencia de alcance nacional. En su primer año de participación, logró ubicarse entre los tres mejores de su categoría, un resultado que reconoce su esfuerzo y dedicación al deporte.

El atleta entrena en el Team Sombra, continúa con su preparación para afrontar nuevos desafíos deportivos.

Pero su calendario no termina en Buenos Aires. El próximo 19 de diciembre viajará a Brasil para participar en una nueva carrera, en la que volverá a representar a Tucumán.

Con apenas su primera experiencia en la Milla Urbana, Alejo ya consiguió un lugar en el podio nacional y ahora tendrá la oportunidad de llevar su talento a una competencia fuera del país. Un nuevo desafío para el joven monterizo, que sigue sumando experiencias y resultados en su camino deportivo.